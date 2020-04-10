美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）週四表示，美國經濟可能在5月重啟，儘管專家強調要長延長社交疏離措施來抗擊新冠病毒。當被問及他是否認為總統川普會在5月重啟美國經濟時，努欽在接受媒體採訪時說：「我認為會。」

努欽表示：「一旦總統對醫療問題感到放心，我們就會採取一切必要措施，讓美國企業和工人復產復工，確保他們擁有在過渡時期經營業務所需的流動性。」

美國經濟學家和衛生官員週四警告說，不要過快讓大批人員復工。白宮正在研究的一個預測疫情傳播的有影響力的模型假設，目前的社會疏離措施將在5月繼續實施。

美國聯準會主席鮑爾週四表示：「我們需要在全國範圍內制定一個重啟經濟的計劃，雖然我們都希望盡快開始，但我們都希望避免一個錯誤的開始，即我們部分重啟經濟，導致冠狀病毒病例激增，然後我們不得不再次回到起點。」

美國國家過敏和傳染病研究所主任福奇博士週四說，人們繼續呆在家中至關重要。

他說:「在通過保持物理距離來減緩病毒傳播方面，我們必須繼續加倍努力，以便使病例數持續下降，甚至有望降至比你最近聽到的數字還要低的水平。」

據路透統計，目前美國報告的累計死亡病例超過15,700例，但官員們擔心實際死亡人數可能遠高於此。

麻省理工學院經濟學家Emil Verner今年3月與人合著了一篇有關1918年流感大流行應對措施的論文。論文發現，那些越早限制公眾集會的城市，死亡人數越少，而且在疫情最終結束後經濟增長越強勁。

(中時電子報)