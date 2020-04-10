20200410中天新聞 案379主婦變酒店公關 難言之隱恐成破口

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前親口證實案379例為台北某知名酒店女公關，該案一夕由生活單純的家庭主婦變成高檔酒店紅牌，戲劇化過程加上恩客都是政商名流，令全台灣人都驚呆了！連資深媒體人陳敏鳳也不解，為何在如此高風險時期，還有人會上酒店？對此前綠營立委郭正亮更爆出目前酒店現況，令主持人謝震武也忍不住驚呼：「真的？」

案379例由生活單純的家庭主婦，被證實是知名酒店女公關，遭外界質疑個案隱匿行蹤，對此陳時中以一句「難言之隱」帶過。陳敏鳳日前在節目中更直言很尷尬，因為要叫有消費過的男客來檢驗，一定會受到老婆質疑，令外她也不解在疫情如此高風險時期，還有人要去酒店，背後應有「迫不得已」的原因，此話一出令攝影棚眾人大笑。

只見郭正亮一旁搖手說不是，吸引謝震武好奇：「不是嗎？那是什麼？就是想去？」郭正亮坦言他知道有一些店，還是有生意。那生意還不錯嗎？郭正亮想了一會兒，只答：「我的朋友有去啦。」令謝震武當場忍不住驚呼：「真的喔。」

據媒體報導，這位確診的酒店女公關家住桃園，老公是台商，一開始是由老公、家人轉述她生活單純、沒上班整天都在家，也因家人似乎都不知道她的真實職業，造成她不願說出真相，後來經桃園女科長突破心防，才知她是騙丈夫在酒店當會計。

(中時電子報)