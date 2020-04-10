新冠肺炎疫情擴散，出門戴口罩已成全民習慣，但民眾黨立委高虹安質疑，對比1月底到3月中的口罩總數與分配量發現，有7600萬口罩不翼而飛，對此中央疫情指揮中心指揮官陳時中記者會上回應，指出這些口罩會用來作為14天9片口罩新制的儲備量。

高虹安在今天(10日)質詢時表示，自己統計了自1月28日到3月16日的口罩數據，總量3億6500萬片的口罩，扣掉分配給民眾、醫護人員、各大產業加上疾管署庫存後，前後竟出現7600萬的差距，質疑難道這7600萬片口罩數量變成「國家機密」。行政院長蘇貞昌雖回應「政府不可能暗槓口罩，暗槓要幹嘛」，但也無法說明口罩下落。

對此陳時中在今天記者會上作出回應，他坦承自己沒仔細看高虹安算法，但相信高虹安是數據專家，結果應該不會有錯。陳時中表示，這7600萬片口罩將會作為剛上路的14天9片口罩新制儲備量，他也說因為有這些庫存，才能從7天3片升級為14天9片。

(中時電子報)