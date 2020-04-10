美國新冠肺炎疫情嚴重，9日俄亥俄州累計有5,512起確診個案和213起死亡案例，與其他人口數量相當的州比較，該州確診病例不到其他州的三分一。《華盛頓郵報》形容，俄亥俄州的防疫措施反映「教科書式建議」：盡早發現、作最壞打算、抱最好的希望。

香港01網站報導，早在2月26日，當聯邦政府仍然輕視疫情，克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）已經對民眾發出警告，並且迅速加開1,000張額外病床，未雨綢繆。

最關鍵的決定，便是共和黨州長德瓦恩3月4日暫停一連四日的體育節。體育節以著名影星阿諾史瓦辛格，原定於哥倫布（Columbus）舉行，內容包括舉重比賽和體適能博覽會，估計每日吸引6萬人到訪。不過即使當時州內未發現確診個案，德瓦恩徵詢專家意見後，仍然決定力排眾議，取消活動，甘願損失千萬美元。

在接下來的三周，德瓦恩於美國職業體育聯盟宣布停賽前，率先禁止觀眾進場。他也是首批宣布全州停課的州長，原定3月17日舉行的總統初選也暫停。

州政府實施嚴格防疫措施，加上前線部門盡早配合，俄亥俄州的醫療系統未有如紐約州等其他地區陷崩潰狀態。克利夫蘭診所本周只有150名新冠肺炎患者，比起預期少得多。診所已經計劃縮減設施規模，甚至有餘力，向底特律和紐約等城市借出醫護人手。

行病學家努佐指出，俄亥俄州另一個優勢是大城市不像芝加哥擁擠。但要說俄亥俄州抗疫成功是言之過早，專家警告監獄或療養院仍然有機會大爆發。

(中時 )