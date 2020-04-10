華航（2610）3份合併營收82.63億元，較去年同期減少55億元，減幅39.96％。其中，客運收入24.88億元，較去年同期減少62.99億元，減幅71.69％，貨運收入50.66億元，較去年同期增加11.17億元，增幅28.29％，客貨在營收佔比易位，貨運從去年全年的29.20％提高到61.31％，客運從63.47％降到30.11％

華航指出，主因為受新冠肺炎影響，客運各區航線運能大幅減少，致使整體客運收入較去年同期減少；貨運部分因為各國禁令及旅客銳減，各航客機航班大幅度取消，載貨艙位供給減少；然各國醫療用品及物資運送需求急遽上升，形成整體貨運市場需求提升，加上公司因應市場變化機動調節運能，適時把握特殊急貨商機及包機需求，致使整體貨運收入較去年同期明顯增加。

因應全球貨運市場需求增加，華航維持一定的貨運服務，以客機純載貨航點包含東北亞、東南亞及長程航線等共15個航點，皆以運送醫療防疫物資為主，如口罩、防謢衣、面罩、藥品及呼吸器等貨品，其次則為電子產品。

另有關客艙改艙載貨部分，因涉及多項認證申請及審核，公司目前仍持續研議中。

(工商 )