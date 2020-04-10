彰化縣42歲莊姓義消2017年5月2日凌晨騎車行經和美鎮孝義路時，撞上黑狗「憨豬」後摔車飛落稻田間，4小時候被妻子發現時送醫仍宣告不治。68歲楊姓飼主坦承「憨豬」是他養的，前年遭彰化地院依過失致死罪判刑4個月，已易科罰金執行完畢，近日再遭民事判決需賠償莊男妻兒441萬元，仍可上訴。

莊姓男子去年五月凌晨酒後騎機車撞上黑狗「憨豬」後摔落稻田裡，天亮後被尋獲送醫仍宣告不治。（謝瓊雲翻攝）

時年42歲的莊男，是和美鎮1家塑膠工廠負責人，且熱心公益，長年擔任秀水消防分隊義消；事發當天凌晨1點多，他在餐敘後騎車因閃避不及，撞上突然衝出馬路的「憨豬」，連人帶車衝進路旁稻田裡，送醫後不治。

由於警方在車禍現場發現黑狗倒臥路邊死亡，又在機車前輪採集到黑狗毛髮，認為案情不單純，主動報請檢察官深入偵辦。當時楊男還主動向警方坦承是飼主，指黑狗可能掙脫項圈後釀禍，十分懊悔。

事後檢警調查認定莊男因酒後注意力降低，現場沒路燈、視線不佳，撞上跑出來的黑狗才會重傷身亡。楊男遭起訴、判刑後，莊妻再向楊男求償782萬餘元。

審理法官認為，即使莊男有酒駕，在視線不良前提下，黑犬突然衝出極可能會讓人閃避不及，加上黑狗先前就有掙脫項圈、隨意奔走前例，飼主更應提高警覺，加固防護措施，認定楊男需負擔較大責任。而莊男死亡時其妻才37歲，帶著14歲、12歲的兒女，一家頓失依靠，且造成精神痛苦，因此判處楊男需賠莊男殯葬費、妻兒扶養費、撫慰金等共441萬元。

(中時 )