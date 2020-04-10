受美國股市回穩反彈，帶動台股一周指數越墊越高，周五收紅38.18點或漲0.38%，收10157.61點，周線上漲4.73%，成交量1212.68億元。新台幣匯價本周也升值2.05角，為近一個月來單周最大漲幅。

富蘭克林華美投信認為，受確診疫情趨緩與新藥物擴產好消息帶動，台股投資信心回籠，走勢持續反彈向上，針對疫情發展下的宅經濟帶動相關產業，建議分批逢低持續佈局。

富蘭克林華美投信認為，台股跟隨美國股市在三月修正後，大盤走勢漸漸回穩。目前可以觀察三個面向，1.確診人數是否穩定，逐漸開始下降，2.新藥研發成功，恢復經濟商業活動，3.歐美財政支出與寬鬆貨幣政策何時開始生效，發揮對經濟支撐力道；將持續主導後續市場方向與變化。

日盛上選基金經理人張亞瑋表示，4月上旬至中旬為是否開始進場佈局重要觀察時點，主要觀察：1.適逢3月中下旬歐洲實施封城或禁制令屆滿3周至1個月，觀察新增確診人數是否明顯趨勢向下。2.美國財報周及半導體龍頭法說是否利空出盡。3.企業屆時訂單能見度是否延續至5~6月之後。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，短線投資氣氛偏向樂觀，但也不排除因國際新冠疫情變化影響經濟數據發布後，股市可能又見一波修正，不過，若就目前資金面而言，市場賣壓去除、加上國際油價回穩，對股市表現出現有利支撐，展望未來則應再觀察六月新冠疫情若漸見消失，則下半年股市回歸基本面機會較大。

郭修伸分析，現階段受制於居家上班、異地辦公的需求帶動投資方向，有例如：伺服器、主機/筆記型電腦、網路購物、宅配物流、遊戲軟體、影音傳輸(串流音樂/影片)、虛擬實境(AR/VR)等具商機，適度分批逢低承接，而非電子族群部分則也看好如：核心消費、自動化設備與醫療器材等，亦可分批佈局，並掌握疫情相關之表現機會。

(時報資訊)