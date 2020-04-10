新冠肺炎升溫，北市防疫旅館再再增加「皇家季節酒店-台北經典館」、「柯達大飯店-台北天津」，在今日正式上線，北市目前共成立12家防疫旅館、已接待近600位檢疫旅客。

「皇家季節酒店-台北經典館」有46間客房，全數房間作防疫旅館使用不接散客，每晚房價為2600至4000元(含稅、含三餐)，除安排全體員工接受防疫及消毒流程培訓，也有專屬電梯、入住時測量體溫、入住前拍攝相關身分證件照片以事先建檔完成入住手續。客人退房後，由專業防疫消毒廠商進場消毒，防止接觸傳染風險。

每間客房皆提供防疫用品包、清潔消毒備品及一次性個人清潔用品。工作人員均配戴口罩、護目鏡、手套並測量體溫，全館環境也會定時消毒。皇家季節酒店因鄰近迪化街及寧夏商圈，入住旅客可吃到在地知名特色小吃，如雞肉飯、滷肉飯、魚丸等傳統美食。

「柯達大飯店-台北天津」有57間客房，全數房間作防疫旅館使用不接散客，每晚房價為2900至5400元(含稅、含三餐)，旅館已整理好周邊美食地圖，將美式、中式、素食、甜點等不同類型的私房餐點一網打盡推薦給旅客，旅客可在外送平台上預訂後由旅館送至房間外由旅客自取。

訂房流程全採電子化，入住前將傳飯店製作的住房須知影片，另可加入旅館官方群組即時聯繫，店內員工已進行防疫培訓、全店定期消毒、專業公司處理垃圾清運、住客與服務人員的動線分流。國際商務人士至台北出差的住房首選，將以日式職人精神，服務入住的檢疫旅客，讓客人有如回到家般的舒適溫暖。

觀傳局目前共成立12家防疫旅館、已接待近600位檢疫旅客，總房間數超過920間，後續將持續與民間旅館業者通力合作、提供檢疫旅客安心居住的空間。

(中時 )