智邦(2345)今(10)日召開董事會通過高層人事案，原任智邦科技總經理李志強於4月10日辦理退休、正式卸下總經理職務，而董事會也在今日通過由現任智邦執行長Edgar Masri(馬思睿)出任智邦科技總經理。

智邦表示，智邦2019年營收獲利雙雙創下歷史新高記錄，總經理李志強功不可沒，董事長郭飛龍特別在董事會後表示，感謝李志強多年來對智邦的貢獻，曾經一起面對的挑戰、一起創造的成果，都是美好的共同回憶，也是對客戶、對同仁、對股東盡心盡責的表現。

智邦集團執行長、同時也是新任智邦總經理馬思睿(Edgar Masri)表示，在李志強擔任智邦科技總經理期間的成就，是智邦整體發展歷程中的重要里程碑，讓智邦得以有更厚實的基礎，掌握技術創新帶來的機會，逐步實現智邦集團的願景使命。

而馬思睿也強調，過去幾年，智邦在全球開放網路(Open Networking)領域已然跨出成功的第一步，而展望未來，開放網路技術的創新變革影響力，將會從超大型資料中心，逐步擴散至電信營運商與企業網路領域，這對於智邦將會是新的機會，但也將面對更多新的競爭與挑戰，因此，智邦必須更努力，除了創新，也必須更有創意，對於技術領先與產品品質的追求，將是關鍵所在。

(時報資訊)