連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）2020年3月合併營收谷底彈升，惟因新冠肺炎疫情仍影響中國大陸門市營運，首季營收仍降至2.77億元新低。不過，隨著中國大陸疫情逐漸趨緩，集團對第二季營運審慎看待，預期表現可望逐步重返正常軌道，今年展店目標維持不變。

在中國大陸消費力道與復工率顯著提升下，雅茗2020年3月自結合併營收6679萬元，較2月3473萬元新低彈升92.31％、仍較去年同期1.6億元衰退58.27％。累計首季合併營收2.77億元，季減45.02％、年減49.62％，仍創下單季新低。

雅茗表示，為在疫情期間支持協助加盟商，集團2、3月祭出特許權使用服務費減免的特殊扶助方案，雖使單月營收略為減少，但集團現金流足夠、也使加盟商具備持續經營能力，展現與加盟商共體時艱、共渡難關的決心。

雅茗指出，旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」在全球已有深厚知名度、品牌價值高，面對疫情造成手搖飲市場市場重整，集團作風更獲市場青睞，3月初至今新簽約加盟店仍持續增加，故今年「快樂檸檬」新展店目標維持500店不變。

對於第二季營運，雅茗表示，中國大陸疫情3月中旬後逐漸獲得控制，民眾已開始恢復正常生活，門市銷售杯數均較谷底時倍增。疫情重災區的武漢已解除封城，旅遊景點在清明連假都出現大批人潮，反映民眾恐慌心態已逐步消弭，經濟活動回歸正軌應指日可待。

而雅茗在疫情期間亦同步強化營運體質，除了外送外賣占比達逾6成外，「快樂檸檬」3月12日也進駐天貓商城插旗新零售市場，有效結合線上、線下資源，形成多元化、立體化的商業空間，並加強數位化，提升消費者手機點餐便利性，有助未來營運效率提高。

(時報資訊)