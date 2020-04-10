3月工作天數恢復正常，且大陸廠區復工率拉升，車用電子與家電廠元山(6275)及顯示卡散熱風扇龍頭廠動力-KY(6591)3月合併營收同步回升，其中動力-KY自結3月合併營收為1.35億元，月增281.67%；元山科技3月合併營收為2.69億元，月增40.31%。

動力-KY自結3月合併營收為1.35億元，月增281.67%，年成長19.71%，主要是因公司3月復工順利，3月出貨天數恢復正常，以及下游客戶回補庫存，急單效益顯現所致，累計第1季合併營收為2.51億元，年減8.01%。

今年第2季Intel將推出新款的第10代Comet Lake-S for DT CPU，下半年AMD及Nvidia可望推出7奈米製程的新款繪圖晶片，均具備低功耗及高效能的優化性能，滿足遠端會議辦公、線上學習遊戲等高速運算及傳輸需求，可望迎來新一波的硬體升級需求，亦帶動高效能散熱風扇需求成長，預估隨疫情穩定控制後，今年整體出貨量可望逐步增加。

動力-KY表示，近期部份出貨受新冠肺炎疫情擴散遞延，惟下游需求目前仍維持不變，公司對今年整體營運展望維持審慎樂觀態度。在PC相關散熱風扇方面，隨INTEL今年推出新一代的桌機用CPU，以及下半年NVIDIA及AMD計畫推出多款採用7奈米高階製程的新款繪圖晶片，可望帶動新一波的換機需求，公司高階PC相關散熱產品出貨量可望持續增加；5G相關產品方面，公司與下游客戶積極開發5G通訊用路由器及伺服器等散熱產品，預計下半年進入測試認證階段，AI智能風扇將切入利基型散熱產品市場，可望成為營收成長新動能。

此外，動力-KY江西新廠已成功完成試產，下半年隨旺季來臨進入量產階段，今年總產能可望增加兩成以上。

元山科技3月合併營收為2.69億元，月增40.31%，較去年同月增加2.08%，累計第1季合併營收為6.96億元，略減1.6%。

元山科技表示，3月營收成長，主要來自歐洲高階車用風扇訂單持續挹注，使公司在疫情造成全球經濟景氣不穩的情況下，仍能維持小幅成長，目前元山對車用風扇訂單掌握度高，家電事業也因即將進入旺季，開始積極備料出貨。

目前東莞新廠復工狀況良好，整體復工率雖未至100%人員完全復工，產能出貨仍可維持疫前水準，新廠量產時程則略有遞延，然仍能於今年內順利開出，而台灣、東莞兩地的學習曲線尚有提升的空間，在順利擺脫中國尚朋堂事業包袱後，元山今年全年營運成長可期。

(時報資訊)