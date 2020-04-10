◎毒班機再添1確診 同機已11人感染新冠肺炎

新冠肺炎今新增2 例境外移入，分別為案381及案382，其中案381為1名20多歲月性，其亦於3月30 日同搭已確診10例的華航班機，目前這班華航班機已有11位確診。另1名案382為於2月16日至3月29日與案378(妻子)一同至印尼探親，返國後進行居家檢疫，因妻子確診改列為接觸者居家隔離，案382返國至今無症狀，4月7日衛生單位安排接觸者採檢，於今日確診。目前國內確診人數達382人。

◎今新增2例境外移入 再添1人死亡

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布，新增2例確診，皆是境外移入居家隔離期間確診，分別為20多歲女性(案381)及60多歲男性(案382)。

◎火車撞聯結車 南部鐵路20時恢復通車

高雄市楠梓區10日發生一起火車撞聯結車事故，下午13時12分一輛聯結車行經屏山巷時疑似車子熄火卡在平交道，遭到北上區間車撞上，目前雙向不通，警消正在事故現場處理，已知有4人受輕傷，其餘乘約60名乘客無大礙，正等候台鐵接駁車。

◎誠品書掰了！4月底確定離開台東

位於台東知名地標鐵花村新聚落旁的台東誠品書店從5年前就傳出要撤離台東，誠品書店10日證實將在4月底結束台東店，但對此台東縣政府表示，將繼續和誠品溝通希望誠品書店能夠留下來。

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(中時電子報)