Memo足球場約有3分之2土地為河川地，因此需付2年約68萬的使用費。（莊旻靜攝）

土耳其籍的足球教練蔡佑新在竹北市中華路近頭前溪地區，租用土地作為足球場教學，但因部分涉及河川地，2年要繳交68萬元使用費，他面臨繳不出恐拆除的窘境，求助民眾黨籍的竹北市民代表林碩彥，10日邀集同黨立委賴香伶、第二河川局現勘，賴香伶則建議依法行事。

蔡佑新在上述地區以「MEMO兒童足球場」為名，教導兒童、青少年踢足球，蔡佑新說，本來周邊的農民告知他，土地為其所有，因此當時以一年8萬元租金承租，並自費架設燈具、網子，以便在夜間也可運動，並阻隔蛇蟻傷害學生，共計55萬元。

未料在2年多前，蔡佑新被二河局告知已占用河川地，二河局並輔導蔡佑新合法申請，由於使用目的是作為休閒娛樂之用，總計2年需繳交68萬元使用費，但蔡佑新說，他目前僅有教授25個孩子，每人每堂費用250元，平日還要付電費、草地維護費等，使用費過於高昂，實在無力承擔。

蔡佑新本質為足球教練，在竹北市教足球已有7年之久，他無奈的說，在地沒有合適場地及空間，他僅使用週六、周日，且平日一到五有外人進入使用，他也沒有意見，甚至架設的網子遭到破壞、球場遭人扔玻璃，也是他自行處理。

林碩彥說，在竹北喜愛足球的孩子很多，卻苦無場地使用，不解二河局為何要拆。二河局管理課長張權正表示，這塊土地面積約1134平方公尺，在未經申請使用，是違反水利法河川管理辦法，不過經輔導後申請，依據法規則須負擔使用法，且因為休閒使用，費用相比周邊農用較高。

張權正也表示，新竹縣政府、竹北市公所提出申請，作為休憩之用，土地可無償使用，公法人均可申請。賴香伶聆聽各方意見後，也認為可諮詢公部門是否有可協調申請的空間，可依法辦理。

(中時 )