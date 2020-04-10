中光電（5371）公佈3月份自結合併營收約32.03億元，較前一個月大幅成長74％，與去年同期相較則減少22％。累計第一季合併營收為83.69億元，受到新冠肺炎疫情嚴重之衝擊，較去年同期減少26％、季減36％。

受惠於訂單遞延效應，影像產品三月份整體出貨量約7.8萬台，合併營收則約9.64億元，出貨量及合併營收分別較2月份大幅成長199％及210％。影像產品第一季營運受到疫情造成產能、供應鏈及客戶復工延遲影響，出貨量約16.9萬台，年減17％，營收則約21.02億元，較去年同期減少36％。由於海外疫情嚴峻，部分物料及出貨受到航班不穩影響，預估影像產品4月份出貨量將較3月份減少。

隨著產能逐步提升，節能產品3月份合併營收達16.96億元，較2月份成長96％，其中EMS生意營收約11.09億元，月增97％。ODM產品營收約5.26億元，較2月份成長93％。3月份節能產品整體出貨量約329.7萬片，較2月份成長一倍。總計第一季節能產品在疫情負面影響下出貨量約841.4萬片，較上一季及去年同期分別減少22％及16％；合併營收則約43億元，分別較上一季及去年同期減少31％及21％。展望4月份，在產能與供應鏈趨於穩定狀況下，節能產品整體出貨量可望較3月份成長一成左右。

(工商 )