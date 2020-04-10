日月潭大觀發電廠進水口。（廖志晃攝）

日月潭低濃度發電排砂測試，下游水質濃度並無明顯變化。（廖志晃攝）

日月潭大竹湖地區淤積嚴重，台電大觀發電廠首度進行低濃度發電排砂測試，如果下游水道未受影響，將以涵管輸送泥砂並用於發電，預計在2024年將大竹湖高灘地滿水位以下1公尺的淤積泥砂全數抽除。

大觀發電廠副廠長黃陵育表示，目前，先期試驗了解水力發電排砂濃度，對於發電水輪機等設施、庫區及下游河道的影響，以及泥砂運移情況；將大竹湖淤泥，載送至水社半島試

驗場址，並將調配好淤泥濃度的攪拌池渾水，利用涵管抽送到大觀一廠進水口，進行低濃度水力發電排砂試驗。

淤泥投放調配4種濃度包括4萬、8萬、12萬及16萬ppm，還分為8種投放時間，分別是20、40、60、80、100、120、140、160分鐘。水質濃度採樣站共5站，第1站為水社半島攪拌池（放流端）、第2站銃櫃壩進水口、第3站為鉅工分廠尾水出口、第4站中山橋（下游）、第5 站玉峰大橋（濁水溪對照組）。

經施作2周低濃度試驗後，鉅工分廠尾水出口，水質平均濃度約為37ppm、中山橋水質平均濃度約為22ppm，水質濃度不高，初步分析，下游河道水質並無明顯變化，將持續試驗觀察紀錄。

日月潭水力發電排砂方案，包含抽泥設備及鉅工尾水出口清濁分流涵管，預定2020年發包，2021施工，2022年執行發電排砂目標量15 萬立方公尺，2023年目標量30萬立方公尺，2024年目標量45萬立方公尺，可以解決大竹湖高灘地淤積。

(中時 )