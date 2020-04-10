準副總統賴清德升格當阿公，賴清德的大兒子賴廷和媳婦陳筱依3月底在美生下男寶寶。新聞出來後，有網友表達恭喜，但也有網友紛紛留言酸，甚至有人直言：他2024出局了！

有位常在網路發表政治分析文的網友日前po文指，民進黨將在2023年有一場腥風血雨的內部戰爭，點名檯面上的5人鄭文燦、賴清德、蘇貞昌、陳時中、陳其邁，誰最有機會取得2024年總統大選的門票，更分析5人的優劣勢。

不過賴清德當美國阿公的新聞出來後，網友紛紛酸說，「x的，這叫愛台灣？」、「怎麼不回台灣生？別說現在回來過程感染風險高，等一下回來會說用台灣健保。」、「這個國家的那些人不都是這個樣嗎？！我們小老百姓一定要自立自強！」、「會放棄才有鬼。」、「兩黨都一樣啦！」、「不意外啊，民進黨一向都是雙重標準，罵別人可以，罵他們就會變不愛國。」、「恭喜啊，喔！對了，美國疫情目前比大陸嚴重，請別回台灣用健保，拜託拜託。」

甚至有網友直言：「2024出局了！」有人回說：「不會喔，深綠仍覺得『這個年輕人』非常好，而且是個務實的台獨工作者呀。」

(中時電子報)