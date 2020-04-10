熟悉蘋果 App Store 生態的朋友，絕對對於「限免」(限時免費)的概念不陌生，App Store 目前仍舊時不時就會有應用程式推出限免活動，讓果粉可以小省一筆。如今這項風潮也吹到 Apple TV+ 原創影集訂閱服務囉。新冠肺炎(COVID-19)全球蔓延，防疫當前為了鼓勵使用者待在家，蘋果宣布台灣時間 4 月 11 日早上 5 點起，Apple TV+ 首度限時免費囉，並且提前公布可收看的好劇，免訂閱就可以輕鬆追起來，一定要把握這個難得機會。

新冠肺炎疫情持續延燒，鼓勵民眾在家上班、在家遠距上課的政策，推升了一波「宅經濟」。其中，線上串流影音平台就是其中之一，還在疫情較為嚴重的歐洲地區出現串流影片網路流量過高，六大平台業者不得不全面調降網路流量的新聞。然而，趁著疫情賺一波，是不少業者的作法，但是也有人反其道而行，選擇更加開放，例如 Adobe、微軟、Zoom、Google 等都宣布了相關政策。而在國際串流影音平台方面，先前 HBO 曾宣布近 500 個小時的內容免費開放，但僅限美國地區用戶可體驗。但蘋果稍早之前公布的 Apple TV+ 限免活動，則是 Apple TV+ 有推出的上百個國家都參與在內，台灣也有幸有分！

Apple TV+ 限免活動包含四大原創影集：《異鄉人，美國夢》(Little America)、《靈異女僕》(Servant)、《太空使命》(For All Mankind)、《狄金生》(Dickinson)。(摘自蘋果官網)

蘋果宣布 Apple TV+ 在本週末免費播映特選劇集系列和兒童節目，不需訂閱Apple TV+服務，只要登入Apple ID就能收看！Apple TV+ 在4月11日早上5:00am開始限時免費提供以下一系列高品質內容，讓留在家中過週末的家庭一同欣賞。節目包括：

(1)電視劇系列：《異鄉人，美國夢》(Little America)、《靈異女僕》(Servant)、《太空使命》(For All Mankind)、《狄金生》(Dickinson)。

(2)紀錄片：《大象女王》(The Elephant Queen)。

(3)兒童節目：《史努比登上太空》(Snoopy in Space)、《怪獸小幫手》(Helpsters)、《小鬼與文字幽靈》(Ghostwriter)。

使用者們只要造訪 apple.co/FreeForEveryone 就可以收看限時免費的內容。屆時如果你使用的是可收看 Apple TV+ 的設備(iPhone、iPad、iPod touch、Mac、Apple TV)，就會自動開啟 Apple TV App。另外非蘋果設備的消費者，登入此網站也可透過瀏覽器來免費收看上述內容。

Apple TV+ 於超過 100 個國家或地區提供，並可於 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定的 Samsung 和 LG 智能電視以及 Amazon Fire TV 及 Roku 裝置上的 Apple TV app，或在 tv.apple.com/tw 網上收看。Apple TV+ 先前僅開放 7 天免費體驗，之後則需要以月費、年費的方式訂閱才能收看。這一次是 Apple TV+ 自 2019 年 11 月上線以來，首度推出的限免活動，官方並沒有特別點名截止日期，果粉們把握時間追起來就對啦！

(中時電子報)