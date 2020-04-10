聯發科(2454)3月營收重回200億元大關，相較2月大幅成長25.27%，也帶動第一季營收衝上608.63億元，一舉超越財測。

聯發科3月營收228.24億元、月成長25.27%、年成長2.27%，累計第一季營收608.63億元、年增加15.44%，超越財測目標。

聯發科第一季財測，以美金對台幣匯率1比30計算，第一季營收預估在550億~602億元間，季下降7%到15%，年增加4%到14%，營業毛利率預估為42%正負1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為34.5%正負2%。

聯發科第一季儘管受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸農曆年後延遲復工，加上終端市場緊縮，但聯發科營收依舊繳出不錯的成績單，也超越財測目標，展望後市，目前大陸市場大舉復工，有望支撐聯發科第二季營運表現，惟其餘新興市場依舊多處於鎖國、封城狀況，未來整體市場的回溫速度仍需視疫情的變化。

另外，由於美國加大對華為的禁令，這也使的華為將降低與高通的採購，市場看好，聯發科將可望成為當中受益者，也更有利於聯發科在大陸行動晶片市場的市佔率。

(時報資訊)