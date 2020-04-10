國健署今（10）日表示，下週將有大陸冷氣團南下，高山有降雪機會，天氣轉冷，呼籲民眾切勿上山追雪，應適時增減衣服，特別在冷氣團來襲時要增加衣服，務必做好保暖措施。

國健署說，根據中央氣象局氣象預報資料顯示，週日(12日)大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，高山會有下雪機會。

國健署署長王英偉提醒，長者、三高及心血管疾病患者應注意春季氣候濕冷多變，適時增減衣服，特別在冷氣團來襲時要增加衣服，務必做好保暖措施，以嚴防因低溫及溫差過大，促發心血管疾病之發生。

另根據義大利國家衛生研究院（Istituto Superiore di Sanita）針對COVID-19（新冠肺炎）研究指出，死亡患者99%有慢性病，48.5%至少有3種慢性疾病，其中高血壓為76.1%、糖尿病為35.5%、心臟病33%。因此，王英偉再次提醒，疫情期間更要提高對心血管疾病威脅的警覺。

國健署說，春季氣溫變化大，有時氣溫驟降或乍暖還寒的天氣型態，長者及高風險民眾應特別注意三高控制、健康飲食、規律用藥、保暖措施及避免菸害，提醒有心臟病史的民眾，隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需。

國健署說，萬一出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆時，也不要避諱就醫，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作。記住中風症狀「FAST」口訣就是，臉部(Face)表情不對稱、雙手(Arm)力氣不一樣、或講話(Speech)變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）戴好口罩並快快就醫，爭取黃金搶救期。

國健署也提到，天氣轉冷，長者、慢性病患者「宅在家」最安心，注意4點也能居家運動。第一，適時喝水降低血液黏稠度。第二，增加活動量，可跟著電視播放多層次循環運動影片跳舞做操，或是適時起身走動。

第三，臥床或坐輪椅的人可做屈伸和繞環動作之運動。第四，即使健康民眾，坐1小時也要起身走動。國健署說，宅在家也可以做居家環境消毒，如進門門把、廁所握把、廁所按扭、水龍頭等常用物品，加強防護措施，減少感染風險。

(工商 )