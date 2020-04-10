美國伊利諾州的Thornton是世界最大的露天採石廠之一，該礦區到港口唯一的行駛道路與十字路口（Margaret and Williams Streets）因每天約5萬噸船運出口量之需，運輸卡車常需於該道路進行煞車停及轉彎迴轉等動作，造成路面嚴重破壞。為解決該問題，伊利諾州於1998年利用轉爐石石膠泥瀝青混凝土（SMA)進行路面改善後，該十字路口道路服務超過5年始終保持完好，使得該路段有世界上最強十字路口之稱號，證實轉爐石SMA對於高承載道路的卓越性。

高雄市中山四路及沿海路為小港機場、臨海工業區、林園工業區及高雄港洲際貨櫃中心的主要聯外道路，重載車輛密度居全國之冠，每日上萬輛聯結車反覆輾壓，導致原本的路面不堪負荷而變形、破損，尤其在連日大雨過後，路面易產生坑洞，影響民眾的用路安全。為改善中山、沿海路的服務品質及重載道路壽命短問題，高雄市政府從2018年9月開始採用轉爐石粒料，搭配改質瀝青鋪築瀝青混凝土道路，已完工的路段，歷經2019年7、8月連續大雨後，路面仍然完整良好，品質媲美高速公路，充分展現出轉爐石的優異耐久性能。此外，該工程也參考美國伊利諾州Thornton著名十字路口的改善工法，於沿海路首創國內大面積使用SMA，以打造更高品質的路面。

轉爐石為一貫作業煉鋼製程所產出的副產品，具材質堅硬、形狀方正及與瀝青結合力佳等優點。全球鋼廠每年約產出1.5億噸以上的轉爐石副產品，包含日本、美國與歐盟等先進國家均將其視為再生資源與循環經濟材料使用，用途包括道路建設、土木與港灣工程、水利工程、回填材料及土壤改良等。轉爐石作為瀝青混凝土使用時，其耐磨性、抗車轍及抗剝脫能力均優於天然砂石，故可取代天然砂石，以減少砂石之開採，不但提升路面品質，延長道路使用壽命，更能保障用路人的安全。

中鋼集團每年產出的轉爐石副產物約160萬公噸，為達資源永續，未來中聯資源公司將持續運用轉爐石優質的特性，陸續呈現成功案例與實績在國人面前，以創造出循環再利用的環境永續生機。

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