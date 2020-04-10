太景*-KY(4157)3月營收23萬元，月減87.03%，年減83.38%；首季營收營收332.1萬元，年減26.98%。。太景表示，主要產品抗生素新藥奈諾沙星在大陸第一季銷售盒數創下藥品上市以來的單季新高，年增率160.9％、銷售權利金收入成長46.1％，營收負成長乃受到新冠肺炎特殊性採購、醫保降價、就醫困難及台灣經銷商尚未恢復進貨等多重因素綜合影響。

太景董事長黃國龍分析營收減少的三大原因：醫保降價、就醫困難以及台灣未出貨。首先，大陸於元月起採用新的醫保價，因此，銷售數量為去年同期2.6倍、銷售金額也同時增加，但無法呈現等比例的增長。

其次，疫情衝擊門診就醫人數，未達醫保以價換量的預期銷售。黃國龍說，「奈諾沙星口服膠囊是偏門診的用藥，但許多醫院管控門診流量導致就醫人數大幅萎縮，甚或病人因交通嚴格管制而無法外出就醫；醫療體系相關學術活動無法正常舉辦也影響藥品推廣。」不過，他預期在醫療體系回復運作後，銷售便能恢復正常。

第三，台灣經銷商文德於去年十月增加庫存、一次性出貨後，第一季尚在消化庫存、並未進貨，四月即會恢復正常採購。不過，文德對醫院端的第一季銷售量年增率成長88.8％，顯示奈諾沙星已逐漸打開台灣用藥市場。

而三月營收較一、二月低的原因在於疫情期間的特殊性採購，包括雷神山、火神山醫院及慈善採購捐贈，及各省經銷商評估疫情提高庫存等因素皆集中發生於一、二月，因此前兩月銷售量年增率暴增288.6％。三月則因為經銷商消化庫存，而採購量降低。

(時報資訊)