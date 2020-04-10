為了防範所謂的「經濟病毒」在台灣大舉擴散，政府最近祭出「兆元紓困」擴大補助；其中就包含經濟部所推動的「零售業上架電商服務推動計畫」，預計補助1,000家零售業者，每家最高補助上限為10萬元。首波針對有實體門市的零售業，幫助他們將商品上架到電商，加速數位轉型。

而因疫情衝擊，今年2月零售百貨業等營業額創下SARS以來最大衰退，消費者購物習慣改變。根據經濟部2月份統計資料顯示，相較去年同期，電子購物及郵購業營業額年增12.9%，主因部分實體通路之消費需求轉移至虛擬通路所致。

國內大型電商平台也順應時勢，推出加碼補貼方案。像是蝦皮購物規劃出25萬元的方案，這些行銷資源包含賣場建置設定、商品拍照上架、內容文案調整、銷售數據分析，乃至東南亞跨境銷售服務皆免費，望能為上架業者帶來最高5倍的營業額成長。

Yahoo奇摩超級商城事業部總監關俐麗表示：「實體店家積極開拓網路新商機的趨

勢，帶動Yahoo奇摩超級商城訂單數年成長率達4成，開店詢問度更增加2倍，也吸引不少知名品牌、實體通路進駐平台。

PChome商店街也即日起祭出3大紓困振興專案，從開店費用補助、銷售成交補助、到實體店家系統教育訓練等，並提供補助6個月成交費0%，輔導實體店家快速投入網路市場，降低商圈人流驟減之影響和損失，待疫情減緩後也能延續經營。

另一電商─樂天市場也推出「數位轉型速成專案」，強調快速上線、輕鬆操作，大幅降低不熟悉網路經營環境的業者，能快速進入線上經營門檻。專案內容包括協助業者建置網頁及圖片優化、電商操作技能培訓以及行銷活動支援等等，另針對通過申請補助之零售業者，該電商平台再加碼十萬元行銷補貼。

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(中時電子報)