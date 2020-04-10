盛弘(8403)3月合併營收3.3億元，年增25.11%；首季合併營收8.4億元，年增10.83%。盛弘指出，今年初以來，全球受新冠肺炎疫情肆虐，身為醫療集團全力配合政府政策共同抗疫，帶動第一季營收年成長10.83%。

盛弘重要轉投資公司敏成在本次疫情中協助政府防疫貢獻卓著，自年初配合政府供應國內受徵用口罩廠，不但婉拒外國口罩廠包線，並暫停生產其他高價產品，全力增產使用於口罩內層吸附病菌及有害物質的熔噴不織布。自1/31迄今二個月共計產量已達258噸，現階段疫情仍然嚴峻，因應政府4/1起「每日2,000萬片口罩」政策，敏成再將日產能自5噸拉升至7噸。

盛弘對後續疫情發展審慎應對，集團在防疫措施上，除了體溫量測、配戴口罩外，現亦進行辦公室定期消毒作業，以提供員工健康的職場環境，為防疫把關。部分單位也規劃實施分艙分流作業（例如: 異地上班、將辦公人員區分班別），防患未然，以期公司能順利運營不受影響，直到疫情趨緩消失。

(時報資訊)