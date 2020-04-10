雲朗觀光集團旗下雲品（2748）受新冠肺炎疫情影響住房、宴會訂單遞延，2020年3月自結合併營收0.92億元，月減24.2％、年減55.54％，為近19月低點。累計首季合併營收4.99億元，季減25.41％、年減23.71％，亦為近1年半低點。

雲品表示，短期營運雖見住房、館外餐飲業務訂單遞延情形，但首季合併營收仍有4.99億元水準，再加上公司現金流量充足穩定，評估短期受疫情影響幅度仍在可控制範圍，因此公司亦決定現階段不減薪、不放無薪假，在非常時期建立優質團隊。

雲品指出，觀光飯店及宴會業務受疫情影響首當其衝，考驗公司體質及應變能力。公司去年淨現金流入達6.93億元，年增86.46%，帳上現金及約當現金水位達1.2億元，且日月潭雲品不需承擔租金費用，公司具備良好財務體質健全度，能面對新冠肺炎疫情挑戰。

展望本季營運，雲品維持審慎保守態度，4月受惠清明連假帶動國旅需求增溫，日月潭雲品住房率維持8成水準，並與台北君品同步祭出促銷措施，挹注住房及餐飲表現。公司也透過母公司雲朗統一行銷、採購、人力調配等資源整合，持續強化營業費用管控。

雲朗、老爺及凱撒3大連鎖飯店集團近期首次跨品牌合作，聯合推出「CLR聯合通用券」，給予旗下共1萬名飯店同仁和關係企業員工，平均每人約1萬元，可在三大集團旗下30家飯店住宿抵用，並針對企業公司行號大量銷售通用券，期待能挹注未來營運動能。

(時報資訊)