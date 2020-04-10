台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)momo自結3月合併營業收入52.2億元，年增33.5%，續創歷年同月新高，累計1至3月合併營收約151.1億元，較去年同期成長28.7%。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，其中momo網路購物3月營收維持強勁的成長動能，年增達41.1%，業績佔比為91.2%；行動購物業績佔比則約達69.4%，年成長51.4%。

富邦媒表示，3月合併營收表現優異有兩大推手，在「造節實力」部分，momo看準女性的消費力道，於婦女節期間打造《38女力節》，在精選好品與超強回饋的號召下，繳出單日業績3.4億元的佳績；再者，隨著新冠狀肺炎疫情的延燒，「宅經濟」持續發酵，除了防疫用品買氣熱絡，在家輕鬆料理即食品、抗疫提升免疫力的保健品、居家辦公措施下推升3C家電需求，以及居家娛樂遊戲皆為民眾採買的重點。

若從全站銷售來看，五大品類中居家生活年成長61.7%、3C家電年成長42.4%、美妝保健年成長35.1%，為年銷售成長前三名。

在「宅經濟」趨勢下，隨著消費行為轉移，及迎合現代人生活繁忙的消費模式，為提供給會員更便利的購物服務，momo展開「週期購精耕計畫」，鎖定居家日用、保養洗沐、飲食生鮮、保健食品類商品，服務以解決扛貨、忘補貨、沒時間等痛點，加入週期購服務的消費者，希望能進一步推升營收。

此外，momo近幾年積極深耕品牌合作，提供豐富與多元的商品選擇，今年初更積極拓展流行精品類的品牌，包括第1季已有Roots、lesportsac、NBA、MLB、iRoo等品牌進駐，超強品牌力也反應於業績表現上，TOP 100品牌業績占比已達43%，表現亮眼。

(時報資訊)