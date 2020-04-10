外界質疑紓困融資放款太慢，只達紓困融資7000億元的1趴、74億元，但蘇揆在立法院表示，放款已達400多億元。政務委員龔明鑫下午在行政院紓困記者會表示，千億保已收件400億元，預估再過幾周就會達到千億規模，因此紓困沒有延誤的狀況。

龔明鑫也更新目前核貸狀況，他表示從3月16日到昨天為止，4周時間 已受理戶數3125戶，金額是452億，已核准 921戶，金額是101億左右，如果算本周4天增加1092戶，金額147億元，核准514億，增加39億。

針對外界質疑會不會太慢，龔明鑫表示，政府現在都在觀察核貸數，如是舊貸展延部分，90％在8天就能核貸完成，如果營運資金，因不是舊貸展延時間會長一點，約7、8天可核貸完成，現在核貸數為101億元，總計千億保中已受理452億元，還有350多億還在審，相信下周的今天一定會再增加100億元，估計數周後應該會突破千億的申請。由於絕大多數 7、8天核貸完成，所以沒有延誤的情況。

除千億保方案外，龔明鑫也說，統計公股銀行也自辦方案，目前來講企業戶已1380戶個人903金額總計核貸是333.8億元。

依照龔明鑫提供數字，目前已核貸數為101億加上333.8億元，共計434.8億元。

(中時 )