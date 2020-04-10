台北市立動物園長金仕謙今年突然退休，北市府隨後展開遴選，市長柯文哲拍板，由代理園長、現任副園長劉世芬接任，也將成為市立動物園首位的女性園長；劉世芬任職動物園27年，對園內業務相當了解，不過劉世芬的妹妹劉世芳是民進黨高雄區域立委，也讓外界揣測，柯文哲是否想與民進黨新系和解或有其他政治考量。

柯文哲過去頻繁抨擊民進黨政府、痛恨新潮流系，更直言「新潮流不倒、台灣不會好」，這次新園長劉世芬的妹妹劉世芳，正是新潮流系的精神領袖，也引發外界揣測，柯文哲是否有和解的意味，北市府副發言人戴于文指出，動物園長人事案是經過遴選後出現，劉世芬也將於近期上任。

戴于文說，劉世芬在遴選過程表現優異，展現出專業能力，日前已安排劉世芬在晨會上報告未來業務規畫，市府人事安排以專業考量為要，至於劉世芬的家庭背景與人事任用無關，而原本的園長金仕謙是因個人生涯規畫，在3月初請辭園長。

據了解，北市動物園長遴選分為2階段，第1階段由10名市府官員或專家學者，組成遴選委員，園長候選人數共9人取2人；第2階段則為市長及15名府內官員投票，劉世芬最後以10票勝出。

台北市副市長蔡炳坤表示，劉世芬在動物園已相當長一段時間，也擔任副園長，從同仁、前任園長了解，行政能力受肯定；蔡說，動物園經營需要行政和專業兩部分經驗足夠的人，決選時，劉也提出動物園目前需改進的事項，是最適合動物園的人選。

(中時 )