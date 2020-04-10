高雄市客委會邀請百大命理師進駐新客家文化園區，於每周六上午提供市民朋友各類身心靈諮詢服務。（翻攝照片／林雅惠傳真）

高雄市客委會邀請百大命理師算命觀光聯誼會在新客家文化園區設置據點服務，每周六上午有10餘位各派中、西命理師進駐，提供市民朋友各類身心靈諮詢服務，打造熱情、有溫度的開運市集。

高雄市客委會主委黃永卿說，上周六「開運市集」布景試辦，一些命理師領先進駐園區服務，就吸引上百位民眾前往諮詢，其中又以年輕人居多，希望在新冠肺炎疫情嚴峻時期，命理師能夠為民眾解惑內心困境，引導一條光明大道。

百大命理師算命觀光聯誼會每周六安排風水學、紫微斗數、姓名學、占星學、測字占卜及塔羅占卜等多元派別的專業命理老師，進駐新客家文化園區據點，每一攤位以200元結緣價提供服務，有興趣的民眾可以前往體驗。

黃永卿表示，新客家文化園區有大片雨豆樹林、生態池及紅磚烏瓦特色建築，景色怡人，每周六上午有「微風市集」新鮮無農藥蔬果供民眾採買，近日又引進「開運市集」，由命理師提供紓壓解惑服務，民眾前往體驗多元市集，買好菜、解疑慮，有助身心健康。

高雄市客委會並提醒前往園區的民眾，不論是去逛「微風市集」或「開運市集」，皆要求一律戴上口罩，更希望民眾自主健康管理量體溫，共同防範新冠肺炎病毒。

(中時 )