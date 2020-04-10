名嘴謝寒冰去年上政論節目，指總統府秘書長陳菊任高雄市長期間，官邸電費昂貴，亂花納稅人的錢，且欺騙高雄氣爆案災民接受代位求償計畫，遭陳菊提起民、刑事訴訟。自訴刑事部分台北地院判謝無罪，民事部分今宣判，北院再判陳菊敗訴，可上訴。

謝寒冰2019年1月28日在中天電視台「新聞龍捲風」節目中，指控陳菊任市長時期，官邸電費每期12萬元，被爆料後才驟降為5、6萬元；另高雄氣爆善後事宜，有律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償計畫，論件計酬處理訴訟，實際上卻公開採購訴訟標案，統包處理。

陳菊認為評論不實，損害她名譽，自訴控告謝寒冰加重誹謗罪，另提民事求償300萬元，並登報道歉。

法院審理時，謝寒冰否認誹謗，辯稱市長施政作為屬可受公評事項，刑庭法官採信，判他無罪，民庭今宣判，再讓陳菊吃敗訴。

陳菊除對謝寒冰提告，另還告立委費鴻泰、藝人張琍敏、美麗島電子報董事長吳子嘉、名嘴張友驊加重誹謗，費鴻泰、張琍敏都獲判無罪，已上訴二審，吳子嘉案將於本月16日宣判，張友驊案則仍在審理中。

(中時 )