新冠肺炎爆發後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曝光率大增，不論是過度偏袒北京，還是淡化嚴重性導致全球疫情蔓延，都讓各國對這名首位非裔秘書長相當不滿。然而，譚德塞 2017 年當選的時候，被各界寄予厚望，因為他是首位來自非洲國家的WHO秘書長，也是該組織70 年歷史中，首位透過一國一票選出的人選，但追根究柢，毫無「臨床經驗」的他，能夠坐上秘書長一職，恐怕和大陸的資助脫不了關係。

譚德塞在疫情爆發之後，屢屢說出偏袒北京的言論、又過度輕忽新冠肺炎，導致各國政府無法第一時間正確應對，使全球陷入危機中。美國總統川普就抨擊WHO接受美國經費卻「以中國大陸為中心」，就連日本副首相麻生太郎也嘲諷，乾脆把「WHO改稱為CHO（中國大陸衛生組織）」！

譚德塞在疫情爆發之後，屢屢說出偏袒北京的言論、又過度輕忽新冠肺炎， 引發抨擊。（圖／Reuters）

根據英國《每日郵報》報導，譚德塞擁有英國諾丁漢大學（University ofNottingham）醫學博士學位，卻從未有任何臨床經驗，幾乎只能算是一名政治家，他在2005年至2012年期間，擔任衣索比亞衛生部長，2012年至2016年轉任外交部長，接著在2017年當選WHO秘書長。

在 1988 年，WHO成立40年後，才誕生首位西歐和美洲以外的秘書長中島宏。然而，中島宏被喻為歷來最差的秘書長，除了管理不當，甚至被指以公職分配換取選票，1993 年，中島宏在爭議聲中連任，從此WHO秘書長的任期改為只可連任2屆。

譚德塞在2017年離開衣索比亞政府，開始WHO秘書長的競選活動，這也是WHO有史以來第一次「全體成員國不記名」投票；在此之前，秘書長都是由執委會在閉門會議中選出。最後譚德塞也順利成為首位「無臨床經驗的非裔秘書長」，將票投給他的非洲50國也功不可沒。

當時，國際專家都對選舉結果表示樂觀，認為譚德塞可以令WJO的工作更貼近發展中國家的需要，尤其遏止愛滋病、肺結核和瘧疾在非洲蔓延。不過譚德塞上任之後，卻爆出不少爭議，在他上任4個月後，他竟任命辛巴威極具爭議的獨裁領袖穆加比（Robert GabrielMugabe）為親善大使，各界強烈抨擊後才撤回任命。當時《華盛頓郵報》指出，譚德塞此舉是為了「回報」非洲聯盟，或是感謝北京在競選活動中的支持。

另外，在秘書長競選期間，譚德塞更被指控擔任衣索比亞衛生部長期間，曾3度隱瞞國內的霍亂疫情，導致數百人死亡。但譚德塞堅決否認，並指出這是競選對手的抹黑手段。

在譚德塞任職期間，北京對WHO的資金大幅提升，從2016年的2300萬美元（約台幣6.9億元），增至2019年的3800萬美元（約台幣11億元），北京也承諾在2020年提供5700萬美元（約台幣17億元）的資金。在疫情之前，譚德塞已醜聞纏身，坐上WHO秘書長一職後又和大陸糾纏不清，這位另類的秘書長正帶領WHO應對百年一遇的傳染疾病，外界也都在觀望，他要如何化解這些他引申出來的紛爭。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)