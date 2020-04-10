豪華車買氣不減，汎德永業3月合併營收為32.9億元，較上月成長55.79％，較去年同期成長50.24％，累計第一季合併營收81億元，年增率13.28％。汎德永業表示，主要由於正2020年式新車陸續到港，熱門車款如BMW X6與Porsche Cayenne Coupe大量交車，推升3月新車銷售業績大幅成長。

由於新冠肺炎疫情讓民眾搭乘大眾運輸工具意願減弱，加上低油價等因素，3月份台灣新車市場繳出37,279輛領牌數，月增率與年增率分別為36.3％與15.1％。

受惠國內新車市場由於疫情控制相對穩定，且進口車買氣持續升溫，推升汎德永業第一季合併營收81億元，年增率達13.28％，旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全為主要原因；汎德永業指出，豪華進口車買氣目前並未明顯受到新冠肺炎疫情影響，但在疫情尚未明朗前，公司仍將審慎評估國外車廠復工與疫情對國內經濟影響程度，適時調整營運模式。

汎德永業進一步表示，目前BMW及Porsche收單情況平穩，雖然德國原廠因疫情影響停工至四月中旬，但公司尚有足夠庫存因應市場需求；為進一步刺激新車銷售表現，經銷品牌BMW推出正2020年式全車系「BMW四月多元購車禮遇」專案，內容包括全車系60期0利率分期優惠，指定車型更推出0頭款及0首付等優惠分期方案與乙式全險等多項促銷活動，可望延續第一季的銷售熱度。

在維修保養業務部份，第一季維持穩健成長，4月起東南亞地區最大的Porsche（保時捷）全功能展示中心「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」開始營運，其占地面積超過1.4公頃，目前來店人數相當熱絡，公司也積極配合及執行政府防疫措施，為大台北地區客戶提供更安心的賞車體驗及完善保養服務。

(中時 )