無黨籍立委傅崐萁今日於立法院總質詢行政院長蘇貞昌，持續為東部鄉親爭取地方最關注的國道六號東延花蓮、花東快速道路、蘇花安、以及東部快鐵、花蓮吉安鐵路高架化等重大交通建設，皆獲蘇貞昌及交通部長林佳龍允諾，願意給予全力支持，未來將完備環島高快速鐵公路網、給東部鄉親一條安全回家的路。此外，面對疫情對台灣經濟的衝擊影響，傅崐萁也為業者請命，呼籲蘇貞昌效法紐約州長古莫，在國家的關鍵時刻做對的事情、讓人民有感，包括放寬紓困貸款標準、儘量給予業者更多的及時雨。

傅崐萁表示，交通部提出2020運輸政策白皮書，其精神就是以人為本、以人性化來平衡台灣整體交通均衡發展，現在花東快速道路的可行性研究也已經上網招標，過去該計畫皆以經濟效益為由來評估其可行性，並非以台灣的均衡發展為出發點，這次計畫重啟已有相關研究基礎，可行性研究更應加速完成、儘早動工；此外，目前蘇花安既已通過可行性研究、相關環評也將於五月補正完成，也應儘速動工、以利後續工程推動。對此，林佳龍承諾、將加速來推動。

傅崐萁也相當肯定「西高鐵、東快鐵」的運輸政策，高鐵將延伸至屏東、宜蘭，未來甚至可以到達花蓮及台東，未來三十年的環島高速鐵路網必定會完成，籲蘇貞昌應給予交通部大力支持。對此，蘇貞昌承諾「一定會」支持。

傅崐萁進一步提到，若要完備環島高速鐵路網，勢必要解決平交道的瓶頸路段，他舉花蓮到吉安干城的鐵路為例，花蓮到吉安的干城就有七處平交道，必須儘快高架化，才能銜接政府的運輸政策規劃，地方不論地目變更、土地徵收、場站開發都會全力配合交通部，盼計畫能儘速落實。林佳龍也提到，平交道高架化、立體化是國家的政策，所以會儘快來落實。

最後，傅崐萁也提到，過去國道六號延伸花蓮的推動，從民國79年做可行性評估後延宕至今，終於在本屆立法院的交通委員會通過決議、推動可行性研究。他盼該計畫能儘快來推動，相關名稱不重要，最重要的是有一條高速公路或快速道路能打通及串連東西部的交通、才能真正落實東西部的一日生活圈。

對此，林佳龍表示，現在的生態環境已變化，不論是生態、地質、工程技術都不相同，所以有必要重啟調查研究；蘇貞昌也相當認同，更提及他來自偏鄉的屏東深知東部人民的痛苦，不僅對相關計畫持開放態度、更對東部鄉親能有一條安全回家的路給予全力支持。此外，面對疫情的衝擊，傅崐萁也為產業界請命，請蘇貞昌能給予業者更多的貸款支持。

(中時 )