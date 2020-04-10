在南科副局長鄭秀絨（右起）見證下，義大醫療體系主委李伯皇、義守大學校長陳振遠與耀瑄科技董事長廖俊德攜手開創智慧醫療新未來。（林雅惠攝）

義守大學校長陳振遠（左）欣見該項產學研結盟開展的遠大願景。（林雅惠攝）

由義守大學、義大醫院合作開發，榮獲國家新創獎的「人工智慧整合管理平台」，具備絕佳臨床實用性與疾病外展性，８日簽約正式技轉給在醫療領域擁有豐富經驗的耀瑄科技公司，落實AI智慧醫療的實務應用。

未來合作推廣運用骨質疏鬆快速辨識與評估系統，也可延伸應用於糖尿病、慢性腎臟病等其他疾病的個案管理，象徵生醫產學研跨域結盟邁向新里程碑，可望服務更多病患。

由義大醫學院副院長楊智惠所帶領的研究團隊，以「人工智慧整合管理平台」榮獲第16屆國家新創獎，獲得高度關注，該系統再經義大醫院超過一年臨床印證，證實提升醫療品質成效顯著，並和耀瑄科技簽約專利技轉，加值醫療服務效益。

「主動化精準疾病照護AI整合管理平台技轉授權簽約儀式」由義大校長陳振遠主持，義大醫療先進醫療技術整合發展委員會主委李伯皇與耀瑄科技董事長廖俊德代表簽約，並邀請南科管理局副局長鄭秀絨、義大醫院副院長許朝添等人出席見證。

義大校長陳振遠欣見該項產學研結盟開展的遠大願景，強調在創辦人林義守指示下，義大致力於醫療與智慧科技跨域發展，聯手義大醫院進行嚴謹實證，得以建構出完整的AI醫療平台，並能進一步技轉給耀瑄科技，令人感到興奮與可貴。

(中時 )