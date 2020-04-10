信義公益基金會董事長林信和為紀念父親林紅蟳，2018年捐地在台南新營區姑爺里建「紅蟳先生紀念公園」，近日再捐贈500棵樹苗，12日將邀庄內老、中、幼三代的在地居民一起植樹，為新營姑爺的後代子孫打造低碳綠色生活環境。

姑爺里65歲以上居民占總人口22％，是新營區典型的超高齡社區，居民早年多仰賴農耕經濟作為收入，現仍有不少閒置的農地，林信和為追念已故的父親林紅蟳，前年捐出自家的土地興建「紅蟳先生紀念公園」，供民眾休憩。

為了復育環境生態，營造高齡友善、低碳永續的社區，林信和暨信義房屋將於新營姑爺里造林，捐贈500株樹苗，在「紅蟳先生紀念公園」區內栽種蘋婆、毛柿、黃槿、森氏紅淡比、水黃皮與穗花棋盤腳等多種樹苗，並將該公園取名為「紅蟳先生紀念樹園」，以追念其父昔日仁民愛物之精神。

新營區區長魏文貴、姑爺里里長王月順也邀請庄內老、中、幼三代的在地居民一起植樹，藉著紀念林先生的同時，也為新營姑爺的後代子孫改善生活環境，持續為新營姑爺里的低碳永續樂齡綠色社區貢獻心力。

(中時 )