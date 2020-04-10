新竹縣政府第二辦公室即將在13日開始啟用，新竹縣長楊文科10日下午前往了解準備狀況。（莊旻靜攝）

新竹縣政府環保局11日將於竹北市蓮花路軍用停車場召開「新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」公聽會，新竹縣長楊文科10日下午前往現場會勘，確保座椅間隔，並做好防疫措施；此外，新竹縣政府將於13日開始分區辦公，楊文科也前往新竹縣體育場，了解第二辦公室準備狀況。

環保局因應中央流行疫情指揮中心所公布「公眾集會因應指引」，將發給參與人員每人1片口罩，並須全程佩戴，進入會場前也要量體溫、噴酒精消毒，並採取實名制，座位也將間隔1公尺。

楊文科表示，公聽會現場已做好防疫配套措施，若有呼吸道症狀者，應盡速就醫，避免參加集會活動，環保局也將在臉書「新竹縣政府環境保護局」粉絲專頁直播，民眾可上網觀看。

楊文科隨後也前往新竹縣體育場，視察第二辦公室籌備狀況，他也慰勉「搬家」同仁的辛苦，人事處指出，府內各處及衛生局、環保局、家畜防治所，約有3分之1人力，以及副縣長陳見賢、4位參議、秘書，共18個單位354位縣府同仁將到第二辦公室上班。

行政處表示，近日已配置第二辦公室所需的各項辦公設備，由於臨時規畫的辦公空間沒有隔間，因此13日正式使用時，將配發口罩，並提供手部消毒酒精、量測體溫等，落實防疫。

(中時 )