雲品國際酒店股份有限公司3月合併營收0.92億元，年減56％，較上月的1.22億元減少24％，由於新冠肺炎疫情影響住房、宴會訂單遞延，累計2020年第一季合併營收為4.99億元，較去年同期減少24％。

以2019年全年營業活動之淨現金流入來看，雲品不但較前一年增加86.46％達6.93億元，帳上現金及約當現金水位達1.2億元。雲品表示，具有良好的財務體質健全度，能夠面對新冠肺炎造成的挑戰。

雲品表示，受到疫情影響，觀光飯店及宴會業務首當其衝，營收受到影響。但危機也是考驗公司體質及應變能力的最佳時機，過去的品牌價值和快速反應，將會幫助雲品國際在疫情過後，更有實力面對競爭。

日月潭雲品溫泉酒店推出一泊五食、龍蝦饗宴等住房優惠方案活動，刺激消費緊縮中的住房表現，其次，君品酒店於3月推出加拿大活龍蝦饗宴活動亦成功帶動餐飲來客數，更針對國人推出優惠住房、一泊二食等住房方案。透過母公司雲朗觀光統一行銷、採購、人力調配等資源整合，亦持續強化營業費用管控，期待在這段期間的營運能夠更加開源節流。

此外，在固定資產方面，日月潭雲品溫泉酒店為自有土地及建築，不須承擔租金費用。雲品短期營運雖見住房、館外餐飲業務訂單遞延情形，然而首季合併營收仍達4.99億元水準，再加上公司現金流量充足穩定，評估短期受疫情影響幅度仍在可控制範圍。因此公司亦決定現階段不減薪、不放無薪假，在非常時期建立優質團隊。

展望2020年第二季，雲品持審慎保守的態度。為刺激國內旅遊餐飲消費需求，政府亦持續加大政策補貼力道，4月適逢清明連假假期帶動國旅需求增溫，旗下日月潭雲品溫泉酒店亦保持8成住房率表現。

另一方面，深耕國旅市場多年的雲品溫泉酒店持續推出，食住幸也全包式假期住房專案，不僅回饋高鐵票價折抵房價，兩人入住最高回饋可折抵NT$3,160，折價後相當於每人只要3,419元即可入住，另包含丹彤自助式早、晚餐及大廳酒吧輕食午餐，到湖光山色中一同享受自然空間，輕鬆旅行同步抗疫。

君品酒店也推出第三波「國人住房900分鐘美食美酒無限狂享」優惠專案，入住行政雅緻客房每晚只要5299元，可享VIP Lounge翰林軒900分鐘無限暢飲及精緻料理無限取用，晚餐餐期更加碼供應米其林三星頤宮中餐廳多道經典菜餚。

(中時 )