今年台灣三星電子攜手臺北大眾捷運股份有限公司，自4月11日起至5月10日為期一個月，於捷運中山站及雙連站間「心中山」線形公園，打造強調手機相機功能的「顛覆攝影展」，邀請台灣當代攝影家周慶輝與新銳攝影家阮璽，以Galaxy S20 Ultra 5G打造「顛覆者肖像」、「局部的局部」及「一鍵拍錄裝置」等三大區，創意發揮Galaxy S20 Ultra 5G的億級畫素、100X超高倍變焦與一鍵拍錄功能，顛覆觀賞者的想像並重新定義視覺影像美學。

在心中山觀景平台前，豎立著2層樓高的肖像照裝置藝術，照片中的人物是橫跨七大領域的顛覆者，從台灣首位米其林主廚江振誠、台灣首位嘻哈金曲歌王LEO王、台灣唯一的女樹醫詹鳳春、掀起溫柔教育革命的劉安婷、創辦《LEZS 雜誌》的王安頤、三屆金曲獎視覺設計師顏伯駿到國際時尚icon李函，展示放大到極致的肖像照傳遞著他們銳利的眼神及渴望成功的執念。顛覆者之所以為顛覆者，正是因為當面臨現實與夢想的拉扯時，挑戰你所不能，能堅定目標不向困難低頭，用行動體現對於夢想的渴望，顛覆眾人對於成功的標準答案。

為了凸顯顛覆者們耀眼的形象，三星找來擅長人像攝影的攝影師周慶輝，與三星合作使用 Galaxy S20 Ultra 5G拍攝上述七位顛覆者。而在拍攝過程中所遇到最大的挑戰，就是如何在單純的單色背景下強調顛覆者們的個人光芒。不只考驗攝影師的技術，相機鏡頭的軟硬體實力更是吃重。

三星替Galaxy S20 Ultra打造顛覆攝影展。(三星提供／黃慧雯台北傳真)

許多人一定有這樣的經驗－在一些無法重來的重要時刻或場合，恨不得能同時錄影跟拍照來記錄美好時光，三星最新「一鍵拍錄」功能，就是捕捉重要回憶的最佳隊友！只要以三星手機拍攝10秒影片，透過AI技術產出多張照片及影片，為你留下精彩時刻的美好。為了讓民眾也能實際感受顛覆一般攝像紀錄的體驗，三星特別打造戶外「一鍵拍錄攝影棚」，在周末特定時段，另安排攝影團隊協助現場民眾體驗，只要輕鬆隨意地擺出喜歡的動態Pose，待拍攝完成後，就能掃描QR Code馬上下載動態版的拍貼影片成果，憑打卡紀錄到指定三星體驗館及三星智慧館更有機會獲得精美印製版照片。三星「一鍵拍錄攝影棚」快閃活動將於展覽期間每週六日下午2點至6點開放體驗。

(中時電子報)