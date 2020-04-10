中央流行疫情指揮中心宣布全國酒店、舞廳暫停營業，市議員賴佳微10日質疑台中市府對酒店還是KTV根本分不清，營業登記與實際營業事實不符，應由地方市府依權責要進行個案事實認定；經發局表示，感謝議員贊成從嚴管制，也會對八大行業進行不定期防疫稽查、實名制等，有違法即開罰，保障市民健康。

賴佳微指出，經濟部曾對此提出解釋函，營業單位以何者為經常性、營利性的行為；直轄市、縣市政府本身就有權責依照個案事實認定其歸屬之營業項目代碼，防疫關鍵時刻，市府應從嚴管制，不是將責任丟回中央。

她抨擊，娛樂場所掛羊頭賣狗肉的行為，應由地方主管機關稽查處理，何來經發局所認定以登記為準之見解？無論是登記餐廳業也好、登記視聽娛樂業也好，如果實際營業行為是酒店，就應遵照中央指揮中心的指示來停業。

經發局表示，市府已針對十大特種行業實施相關防疫規範，還有率六都之先「實名制」，除了已被中央命令停業的舞廳業、酒家業外，未來也會針對八大行業進行不定期防疫稽查，實名制等，違法即開罰絕不寬貸。

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(中時 )