特力（2908）集團10日公布三月份合併營收為34億元，與去年同期營業額比較增加12.8％。其中，特力貿易事業受惠歐洲新客戶出貨挹注下，較去年大幅增加31.3％，帶動三月合併營收逆勢成長，累計前三月合併營收達91.56億元、年減7.3％。

特力指出，目前綜觀營收結構，三月份貿易營收為新台幣19.4億元，占整體營收比重57％；零售營收為新台幣12.4億元，占整體營收比重36％，貿易事業仍是今年營收成長動能。

貿易事業體三月合併營收受惠於歐洲新客戶出貨挹注下，業績較去年同期大幅增加31.3％。特力表示，在新冠肺炎持續肆虐全球下，目前歐美客戶的拉貨力道，並未受到疫情大幅影響，依舊呈現穩定。對於疫情持續燃燒對全球經濟的後續影響，仍持續密切關注各國發展並及時採取因應措施。

而在台灣零售事業體部分，三月合併營收12.4億元，受到國內相關防疫措施的影響，國人減少出門活動導致來客數下滑，營收較去同期減少4.7％；台灣零售除了提供給消費者更安全完善的實體購物環境外，亦持續擴充線上購物平台商品類別，以因應目前外在環境挑戰。

(工商 )