新冠肺炎疫情衝擊夜市、商圈、市場攤商，經濟部中小企業處長何晉滄今天表示，已組成近250人龐大財務顧問服務團，近期將針對全台各地的商圈、夜市及市場啟動財務顧問團，提供在地服務，盼用到場診斷，協助攤商準備文件，受理受影響證明，並陪同送件，助攤商取得紓困資金。

何晉滄說，財務顧問團成員含八大公股行庫100多位、會計師、記帳師公會、銀行退休的專業人員，已向各商圈夜市公會的幹部告知有這個顧問團將了解業者有什麼需求，這250人已完成分工將陸續走入全台各夜市商家。

何晉滄舉例，最近輔導一個成功的案例，有一家夜市攤商，員工有16人，攤位11攤，因已出現經營困境，想申請營運資金貸款500萬元，經濟部就派出財務顧問提供協助，根據其管理報表及現金繳納收據等日常營運紀錄認定其業績受影響，順利貸到500萬元。

行政院今天下午召開紓困振興方案記者會說明內需型服務業協助措施，鑑於不少夜市攤商陷入營運困境，經濟部決定啟動夜市商圈財務顧問團服務，將到全台各地夜市商圈協助業者申請貸款等融資需求。

根據經濟部提供的資料，政府啟動的商圈、夜市在地服務，包括到場諮詢診斷、協助準備資料、受理受影響證明、陪同送件申請等。

(工商 )