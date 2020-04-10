（南山人壽代理總經理范文偉取得金管會核准，10日生效。圖／資料照片）

總經理也有「試用期」。南山人壽10日公告，已獲金管會核准，由南山人壽資深副總經理范文偉擔任「代理總經理」，這也是保險史上首位代理總經理還要金管會面試核准，金管會亦表示，若范文偉要升任南山人壽總經理，還必須再審核一次。

因為大股東記過案，南山人壽原總經理許妙靜在3月3日申請退休，並在3月23日生效，南山人壽董事會在3月初就決定由通路主管范文偉代理總經理，外界原本預期許妙靜退休後，南山人壽即會向金管會申請正式總經理案，但最後金管會審查的是「代理總經理」，也是走一樣的流程及面試。

據了解，主要還是南山人壽在資訊系統境界案後，正積極修補與金管會間的互信機制，因此在總經理人選上，先以「代理」方式，讓金管會觀察范文偉接掌南山人壽的實力，一般保險公司若有代理總經理或董事長，不是真除，就是另覓合適人選，才送金管會審查，南山人壽送審代理總經理人事案，應是保險或金融史上第一例。

由於目前南山人壽仍在處理境界系統問題，還有業務員佣酬爭議，都在逐步與金管會溝通中，南山人壽也因此尚未恢復投資型保單的銷售，董事長杜英宗也還在二年的停職期間，由董事陳棠代理，這項人事也是金管會審議核准，所以南山人壽目前是代理董事長及代理總經理，且二者都是金管會核准。

金管會表示，范文偉未來若要真除為南山人壽總經理，還是必須重新送審人事案，因為這次的審議只是「代理」的資格，與總經理審查還是有所不同。

(工商 )