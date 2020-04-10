劍麟（2228）自結3月合併營收3.61億元，月增45.4％、年減4.4％，第一季合併營收9.46億元、年減13.2％，公司解釋，由於今年首季受新冠肺炎疫情影響出貨、新台幣升值因素等干擾，拖累營收表現。

劍麟表示，3月大陸生產基地全面復工並提升整體產能稼動率表現，且物流運輸狀況已恢復正常，帶動三大汽車安全零組件產品出貨動能較上月回升。目前全球車市面臨新冠肺炎疫情擴散使得國際品牌車廠及相關供應鏈相繼停工，短期內汽車產業鏈生產及交付安排受阻，加上全球經濟貿易與消費需求等因疫情產生許多不確定性風險猶存，將對公司未來財務業務表現充滿挑戰，惟長期來看全球品牌車廠朝電動車、油電混合車發展，自動駕駛技術導入又能提升行車安全，帶動每車安全配件規格增加趨勢明確，尤其從公司旗下預縮式安全帶精密導管產品與客戶深化合作的可能性，此發展趨勢更為明顯，劍麟也持續與主要客戶是共同研發汽車安全零組件產品，同時發揮自動化生產效益精進，以期降低所有不確定性風險對公司整體營運的影響。

(工商 )