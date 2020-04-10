（國泰世華銀行在緬甸設辦事處逾5年，今年終獲緬甸央行核准升格分行。圖／資料照片）

「擠」進新南向市場，國泰世華銀行再下一城。國泰金控10日公布，國泰世華銀緬甸辦事處已獲緬甸央行核准，升格為分行，這一等就是等了5年多，且是這波國內四家銀行向緬甸央行申請分行中，唯二二家取得分行執照者。

國泰世華銀指出，依緬甸央行規定，必須在獲准後9個月內完成分行籌設，但現在又遇到新冠肺炎疫情影響，外籍人士不得入境緬甸，因此現在是透過已在緬甸的主管及員工，再加上台灣總行單位藉由遠端科技設備支援，儘快完成各項準備工作，要在時限內完成籌備工作。

緬甸在2014年首波開放外資銀行設分行，第一波台灣的銀行業都落榜，2016年是第二波，玉山銀行成為國銀第一家獲准設緬甸仰光分行，2020年第三波放榜，國泰世華銀及兆豐銀行獲准升格分行。

國泰世華銀是第一波就去申請緬甸行的國銀，2014年9月就在緬甸設辦事處，依規定僅能從事商情蒐集、業務聯絡等非營利性活動。緬甸央行是2019年11月公告開放第三輪外資銀行執照申請後，國泰世華銀表示其在2020年1月向緬甸央行遞交申請資料，成功在4月獲准升格分行。

國泰金控矢言成為亞洲最佳金融機構，旗下子公司都積極布局亞太市場，國泰世華銀在大中華及東南亞11個國家地區共有67個營業據點，在東協10國中只有不丹沒有據點，在亞太區布局相對完整。

國泰世華銀表示，已深耕緬甸多年，熟悉當地市場，運用集團資源對當地數個大型企業提供金融服務及合作，判斷應是這次獲緬甸央行核准升格分行的原因之一。

據緬甸央行規定，外資分行僅能從事企金業務，不得從事消金業務，國泰世華銀表示，初期緬甸分行的客群將以當地台商企業、大型企業、外資企業、金融同業為優先，並提供聯貸、專案融資、貿易融資等，透過慎選目標產業，逐步建立客群基礎，朝當地最佳外資銀行的目標邁進。

雖因新冠肺炎疫情影響，各國皆拒絕外籍人士入境，依照緬甸央行規定，應於9個月內完成籌備。國泰世華將透過已在緬甸的主管及員工，輔以總行單位藉由遠端科技設備的支援，儘快完成各項準備工作，於時限內完成籌備工作。

(工商 )