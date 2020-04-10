台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）10日公告2020年3月自結營收為新台幣7.54億元，較去年同期減少15.95％，創今年來新高；累計1-3月自結合併營收為19.37億元，較去年同期減少15.73％。

春雨表示，國內對於新型冠狀病毒（簡稱新冠肺炎）疫情尚在掌控中，因此內銷市場相對穩定，惟春日機械及中國大陸子公司因新冠肺炎疫情影響，致使春雨3月整體營收較去年同期減少。

展望今年上半年，春雨審慎以對。主要是新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，增添不確定性，針對台灣外銷及中國市場部分，公司會密切觀察疫情後續發展狀況。春雨表示，大陸地區已陸續復工，產線恢復運作；對於台灣、印尼二地的內需市場則維持樂觀看法。

春雨進一步說明，只要新冠肺炎疫情控制得當，來自基建、都更及台商回流潮帶動的廠辦興建需求，仍是拉升相關鋼材產品成長的關鍵動能；印尼廠因當地建築扣件需求持續殷切，出貨保持順暢。總括來看，儘管目前因歐美疫情仍持續延燒，多處仍有封城或管制人員行動措施，致使客戶備貨轉趨保守，所幸仰賴台、印兩地內需帶動，將可適度抵銷疫情帶來的不確定性。

(工商 )