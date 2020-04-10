近期許多餐廳陸續吹熄燈號，備受素食饕客喜愛的20多年老店「蓮池閣素菜餐廳」於官網宣布，因蓮池閣房東已將餐廳現址售出，外加疫情嚴峻影響，因此餐廳將營運至4月15日止，而持有蓮池閣餐券的民眾可於4月16日至4月25日的上午10點至下午4點，到餐廳現場辦理退券。

其實自3月開始，疫情衝擊加上政府鼓勵業者縮短營業時間，「蓮池閣素菜餐廳」考量餐廳許多賓客都是「過午不食」的學佛修行者，晚餐時段較少賓客，便先公告3、4月的晚餐時段暫停營業，以節省人力和開銷，僅供應上午11點半至下午2點的午餐時段，而現在歇業消息一出，讓人不禁聯想是否因不敵新冠肺炎疫情衝擊，不過餐廳表示，主要是房東已將房子出售，因此只能配合熄燈。

「蓮池閣素菜餐廳」店內多為跟隨老闆20多年的老員工，有員工私下透露，老闆時常鼓勵員工「把客人當自己人」，也會擔心餐台上料理出的太少而督促「加量」，老闆的用心也屢獲許多客人的心，員工說：「這裡很多都是很好的老客人，停業公告貼出來以後，還有客人請我們轉告老闆，他手上2本（60張）餐券都不會來退錢，他說希望以後如果再開店就讓他繼續用，沒有再開也沒關係，為得就是表達支持，真的很感動！」老闆聽聞後也窩心表示還是希望能退款給支持的客人。

「蓮池閣素菜餐廳」位於台北市信義路四段，是老字號的知名素食餐廳，老闆當年因學佛而盼用餐廳推廣素食，而在20多年前，該餐廳堪稱全台北首家大型歐式素食自助餐廳。蓮池閣每日開業、全年無休，大人午餐均一價550元就可將近百款素食餐點、點心及飲料暢快享用，分別有熱食吧、冷盤區、燉湯區、點心吧、水果冰品區；此外，餐廳還有桌菜、外燴和餐盒點心外送服務。

(中時 )