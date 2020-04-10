北市日前爆發酒店妹感染新冠肺炎，讓全台酒店業一夕停業甚至擴及「小吃部」、「越南店」等有「男女陪侍」的聲色場所都要停業，不過上有政策下有對策，有知情人士就爆料，許多VIP去的地方和民眾想的跟知道都不同，甚至連大門都不用進去就可以直達歡樂繽紛的秘密基地。

一名老司機就表示，像他們這種VIP、特殊人物到酒店都不會直接走店家大門，而是有專屬的秘密通道直達包廂，而包廂的所在地也未必是營業登記資料的地址，相當隱密。

新冠肺炎疫情令人心惶惶，警方祭出強制與柔性勸說，大批「小姐」生計堪慮，有民眾表示，政策一出就立刻收到酒店私下傳來簡訊表示，民眾到KTV唱歌、晚餐或到酒吧喝酒，若需要小姐陪侍，仍可透過幹部「叫外送」。有網友也表示，特種行業上班的公關小姐不少人都是賺多少花多少的「月光族」，這批人不會甘於就此失業沒薪水，一定會變更場地繼續陪酒。

(中時電子報)