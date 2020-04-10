南韓中央選舉管理委員會10日表示，截至當天下午1點，第21屆國會議員選舉缺席（提前）投票率達5.98%，共有262.9298萬名選民參與缺席投票，創歷屆同時段最高紀錄。

值得一提的是，新冠肺炎確診病患也能投下神聖的一票。南韓政府在各治療中心為他們設立了8個投票所，所有選民都要在對手部進行消毒後戴拋棄式手套投票。

韓聯社報導，南韓2014年最早實施缺席投票，當時的同時段投票率為2.51%，2016年的國會議員選舉、2017年的總統選舉和2018年的地方選舉缺席投票同時段投票率分別為2.72%、5.8%和4.61% 。

按各市道來看，全南地區投票率最高，達9.61%。其後依次是全羅北道8.97%、光州市7.6%、江原道7.1%、世宗市6.92%和首爾市5.82%等。大邱市最低，為4.81%。

此次提前投票於10-11日上午6點至下午6點在全境3508個投票所開放，選民可持身份證件前往投票所投票。

(中時 )