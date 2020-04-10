台北市芳和實驗國中自107學年度開始招生，今年也成立「芳和實驗高中籌備處」，10日正式揭牌，計畫在110學年度轉型為實驗高中，逐學年招收高1各3個班級，預計112學年度全校共有9個班級，將培養學生探索自身興趣，包含城市科技、城市美學、研究方法等課程規畫，讓學生具備解決城市問題的思考力和行動力。

北市推展創新實驗教育，從過去5所實驗國小到2所實驗國中，也規畫往上辦理實驗高中，110學年度芳和實驗國中將增設高中部，擴大成完全中學，國中部學生可直升高中部，並將國中的課程規畫繼續延伸，分為「核心必修」、「探索必修」及「探索選修」。

北市副市長蔡炳坤也指出，過去推動實驗教育是從國小開始，現在才規畫到高中，曾碰過參與實驗教育的學生，回到體制教育後無法適應，實驗學校的學生自主性很高，對孩子而言可延續到大學。

蔡炳坤說，高職會按課綱學習，實驗教育不受課綱約束，經過3年國中實驗教育，希望進入實驗高中的家長意願增加，老師流動力也低，高職雖有探索課程但不太相同，還是受到限制。

芳和實驗國中校長黃婉茹指出，未來芳和實驗高中是以美國探索學校做為典範，6年一貫實驗教育將以「城市探索」為主軸，高中部課程將奠基於國中的課程，跟城市發展相關的6大核心概念。

(中時 )