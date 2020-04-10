新冠肺炎疫情延燒，為防堵酒店等易群聚場所成防疫破囗，南投縣警局草屯警分局長鄭有益，會同建設處、衛生局及消防局等單位，聯合稽查草屯鎮13家有女陪侍的KTV等易群聚場所，勸導業者配合防疫停止營業，並勤離在現場消費的民眾。

鄭有益表示，縣府實施聯合稽查作為，主要是因應中央流行疫情指揮中心要求全國酒店、舞廳停止營業，轄內有KTV、卡拉OK及養生館等有女陪侍場所，因此規畫聯合稽查勤務，勸導業者主動停止營業，避免群聚感染。同時柔性勸離消費民眾，並提醒酒後不開車，利用代駕服務，平安返家，過程平和順利。

衛生局也提醒民眾，夜市、傳統市場及商圈開始執行管制，攤商及消費者應全程佩戴口罩，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依社交距離提出總量管制計畫，包括規畫單一出入口、取消店家試吃活動，及攤位間的安全距離等；攤位用餐座位如無法有效區隔，可採用隔板方式，熱門攤位應畫設地面標示，讓排隊民眾能保持安全距離。

(中時 )