世衛組織(WHO)總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在通報會上表示，現在對新冠病毒已有更多的瞭解，這次疫情讓全球衛生系統不堪重負，破壞了全球經濟，並導致了社會混亂，估計新冠肺炎的致死率是流感的10倍。

據《新華網》報導，譚德塞表示，今天是世衛組織收到新冠肺炎首批報告以來的第100天，已對這種新的病毒有了更多瞭解。自兩個月前啟動第一個戰略準備和回應計畫以來，情況發生了很大變化。

他指出，全球範圍內的病毒傳播使衛生系統不堪重負，破壞了全球經濟，並導致了社會混亂，估計新冠肺炎的致死率是流感的10倍。希望這個提醒，能讓某些國家重新評估疫情風險，摒棄「疫情政治化」的陰謀，全球合作，共抗疫情。

他表示，雖然大家已經目睹了新冠病毒對發達國家造成的危害，但它在更貧窮和更脆弱的國家可能造成的破壞仍未完全顯現。「我們承諾盡我們所能來阻止這一切的發生。在這條(抗疫)路上，我們還有很長的路要走。」

(中時電子報)